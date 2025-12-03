Kylian Mbappé aux Etats-Unis : L'incroyable quiproquo

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est une star planétaire. Le capitaine de l'équipe de France traverse les frontières et dispose d'une cote de popularité même aux Etats-Unis où le « soccer » comme ils l'appellent n'est pas le sport national. Et pourtant, un chauffeur Uber américain a cru voir en Isaiah Thomas nul autre que Kylian Mbappé.

Aux Etats-Unis, et plus particulièrement dans le monde du basket, il est surnommé The King in The Fourth en référence à son altruisme dans le dernier quart temps des matchs de NBA. Isaiah Thomas a flambé chez les Boston Celtics l'espace de trois saisons au milieu des années 2010, mais a croisé la route d'un LeBron James dominant avec les Cleveland Cavaliers lui empêchant de rêver d'un titre avec Boston.

Isaiah Thomas, sosie de Kylian Mbappé ? Un chauffeur Uber valide ! Aujourd'hui à la retraite, du haut de ses 36 ans, Isaiah Thomas a l'allure d'une personnalité et peut se faire reconnaître dans la rue. Ou presque. A l'occasion d'une course Uber de l'autre côté de l'Atlantique, le chauffeur s'est mépris et a cru avoir Kylian Mbappé dans sa voiture.