«À priori, je suis devenu un gros facho», Pierre Ménès se lâche !

Englué dans une affaire de propos racistes depuis le mois de septembre dernier puisqu'il avait déclaré qu'il n'y avait que des noirs en équipe de France, Pierre Ménès continue de se défendre. Et dans sa dernière vidéo sur sa chaine Youtube, l'ancien consultant de Canal + répond à tout ceux qui continuent de l'insulter de facho.

Invité de la chaîne TV Libertés en septembre dernier, Pierre Ménès avait déclenché un gros scandale avec ses propos sur les joueurs de couleur en équipe de France : « C’est la réalité du football en Île-de-France et du football français aussi. Si vous allez voir un match de Division d’Honneur en région parisienne, vous verrez qu'en général il y a un Blanc sur le terrain et il est ou gardien de but ou arrière droit. Et regardez l’équipe de France aujourd’hui : il y a 11 Noirs », expliquait Ménès. Les critiques s'abattent depuis sur le journaliste sportif, qui s'est de nouveau défendu via une vidéo sur sa chaine Youtube.

« Ça ne me gêne absolument pas qu’il y ait que des noirs en équipe de France, ce sont les meilleurs » Pierre Ménès constate que cette affaire d'accusations de racisme a clairement impacté son nombre de vues sur sa chaine : « Mon nombre d’abonnés monte moins vite qu’avant, mes vidéos sont un peu moins vues qu’avant aussi. Maintenant, je ne vais pas changer ça, ni me renier ou revenir sur ce que j’ai dit. Dans l’interview avec Eric Morillot, il me semble que je me suis expliqué, et qu’en plus Eric a diffusé l’extrait où je disais que ça ne me gênait absolument pas qu’il y ait que des noirs en équipe de France parce que c’était les meilleurs qui jouaient. A partir de là, je ne vois pas bien ce que je peux dire d’autre », explique-t-il.