Zidane : Le divorce qui rapporte une fortune !

Le Real Madrid avait réussi un coup de légende sur le marché des transferts en 2001 avec le transfert de Zinedine Zidane. Le meneur de jeu français avait acté son divorce avec la Juventus Turin pour la coquette somme de 80M€, une immense fortune pour l'époque, et son ancien dirigeant Luciano Moggi livre les coulisses de ce transfert de Zidane.

Après cinq saisons passées avec le maillot de la Juventus Turin, Zinedine Zidane avait acté son divorce avec le club bianconero pour rejoindre le Real Madrid en 2001. Luciano Moggi, le directeur général du club bianconero à cette époque, s'est confié il y a quelque temps à ABC sur les coulisses de cette séparation avec Zidane qui a rapporté gros à la Juventus.

Zidane, les coulisses de la séparation avec la Juve « Nous pensions à remanier l’équipe, et même si c’était un joueur formidable, Fiat n’allait pas bien et nous devions vendre pour générer de la plus-value. J’ai rencontré Florentino Pérez alors qu’il allait se présenter comme président du Real Madrid. Il est venu me voir et m’a demandé s’il pouvait utiliser le nom de Zidane en cas de victoire. J’ai dit oui, sans problème », indique Moggi, qui a même réussi à négocier un transfert XXL à 80M€ pour Zinedine Zidane.