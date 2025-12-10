Laure Boulleau : Ses retrouvailles avec son coup de cœur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invitée à commenter la montée en puissance du PSG, qui s'est largement imposé contre le Stade Rennais (5-0), Laure Boulleau s'est notamment réjouie du retour en force de Khvicha Kvaratskhelia, qui a inscrit un doublé face au club entraîné par Habib Beye.

Après un début de saison poussif, le PSG semble monter en puissance comme en témoigne la magnifique prestation des Parisiens face au Stade Rennais (5-0). Une victoire qui rassure également Laure Boulleau, ravie de retrouver notamment Khvicha Kvaratskhelia à son meilleur niveau.

Laure Boulleau salue le retour de Khvicha Kvaratskhelia « J’ai trouvé qu’ils avaient retrouvé une certaine forme d’intensité, c’est pas juste parce qu’ils gagnent 5-0, j’ai trouvé qu’ils avaient fait un match super intéressant, déjà sur leur pressing haut que j’ai trouvé super efficace », s'est-elle réjouie sur le plateau du Canal Football Club, avant de poursuivre.