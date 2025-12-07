Laure Boulleau : Son coup de foudre pour une star du football !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présente sur le plateau du Canal Champions Club après la victoire de l’OM contre Newcastle en Ligue des Champions (2-1), Laure Boulleau en a profité pour s’enflammer pour Pierre-Emerick Aubameyang pour lequel elle livre une vraie déclaration d’amour.

De retour à l'OM l'été dernier après une saison en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a rapidement fait taire les sceptiques concernant son niveau de jeu. Notamment en Ligue des champions. L'international gabonais a inscrit un doublé contre Newcastle pour offrir une victoire précieuse à l'OM (2-1). De quoi enthousiasmer Laure Boulleau, qui est sous le charme de l'attaquant gabonais, impressionnant depuis le début de la saison.

Laure Boulleau sous le charme d'Aubameyang « Aubameyang me surprend, je suis presque abasourdie par son niveau de jeu. Quand tu marques des buts et que tu fais gagner ton équipe en Ligue des champions, c’est que tu as un très très bon niveau », confiait-elle sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+ avant de poursuivre.