Ophélie Meunier : Elle officialise son couple à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Journaliste sur M6 depuis 10 ans, Ophélie Meunier est également une grande fan de football. Elle était d'ailleurs à la présentation de l'avant-match pour la finale de la Ligue des champions. Et elle confirme également qu'elle reformera son couple avec Xavier Domergue à l'occasion de la prochaine Coupe du monde.

Après la finale de la Ligue des champions, place à la Coupe du monde pour M6 qui a acquis les droits de diffusion. L'occasion pour Ophélie Meunier d'être de nouveau sollicitée. Passionnée de football, la présentatrice de «Zone interdite» a confirmé qu'elle sera bien au rendez-vous du Mondial américain, notamment aux côtés de Xavier Domergue.

Ophélie Meunier avec Xavier Domergue à la Coupe du monde « C’est un projet qui me fait rêver et qui m’honore, mais qui me challenge aussi. Il faut être à la hauteur. Pour mes dix ans à M6, la chaîne m’offre un cadeau incroyable parce que je ne suis évidemment pas prédestinée, en tant que journaliste société, à présenter le plus gros événement sportif du monde après les jeux Olympiques. Cela a un sens, car j’adore le football depuis 15 ans. Je suis également accro à l’émotion dans un stade », confiait-elle dans les colonnes du Figaro, avant de poursuivre.