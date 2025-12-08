Zidane de retour avec son premier amour, 33 ans après !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus de 33 ans après son départ de l'AS Cannes qui était son club formateur et sa première équipe au niveau professionnel, Zinedine Zidane avait répondu présent en octobre à un évènement organisé par Sébastien Frey. Et ce dernier a d'ailleurs rendu un vibrant hommage à Zidane pour cette fidélité envers son premier amour sportif.

Zinédine Zidane était au coeur de l'attention dimanche soir au stade Vélodrome de Marseille, lors de l'évènement The Universe League. Les hommages se sont multipliés pour la star française, pressentie pour récupérer le poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain à la place de Didier Deschamps. Et alors que Zidane avait déjà répondu présent à un évènement avec l'AS Cannes en octobre dernier organisé par son ami Sébastien Frey, ce dernier a tenu à lui rendre hommage.

« Il se rappelle toujours d'où il vient » Frey, qui avait été formé à Cannes tout comme Zinedine Zidane, a beaucoup apprécié que ce dernier réponde présent en octobre pour son premier amour sportif : « Zizou, humainement, est monstrueux parce qu'il se rappelle toujours d'où il vient, ses racines. Il est là ce soir, il était aussi là à l'AS Cannes (lors d'un match des légendes organisé en octobre) parce qu'il y a été formé. J'ai énormément apprécié quand je lui ai présenté le projet. Il m'a dit: 'je suis très reconnaissant de ce que m'a apporté l'AS Cannes, donc je serai là’ », a confié l'ancien gardien.