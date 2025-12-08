Laure Boulleau et sa séparation : Elle raconte tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En février 2024, soit six ans après avoir raccroché les crampons après sa longue carrière professionnelle au PSG, Laure Boulleau est devenue maman d'une petite Clara, née de sa relation avec Bruno Cheyrou. Et l'ancienne joueuse, très épanouie dans ce nouveau rôle de mère, avait malgré tout décidé de mettre fin à son congés maternité assez rapidement et de se séparer de sa fille pour retourner à son rôle de consultante.

Laure Boulleau n'a pas mis longtemps avant de se replonger dans le football après son accouchement ! Dans un entretien accordé à ELLE, l'ancienne latérale gauche, convertie en tant que consultante sur Canal + depuis 2018, se confie sans détour sur sa séparation avec sa fille Clara quelques semaines seulement après l'accouchement. Laure Boulleau avait fait le point de reprendre le travail assez rapidement plutôt que d'aller au bout de son congés maternité, et elle justifie ce choix.

« Canal+ ne m’a mis aucune pression » « J’ai raté les huitièmes de finale de Ligue des champions, je suis revenue pour les quarts, au mois d’avril. C’est moi qui ai voulu, un objectif que je m’étais fixé. Canal+ ne m’a mis aucune pression. Et puis, je savais que fin mai, les matchs allaient s’arrêter et que je pourrais couper. J’ai pris un congé maternité un peu décalé », indique Laure Boulleau sur ce choix très personnel.