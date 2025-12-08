Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG affrontait le Stade Rennais et Matvey Safonov gardait les cages parisiennes. Illia Zabarnyi était lui absent, officiellement parce qu’il était malade. Une coïncidence qui a interpellé de nombreux suiveurs, en raison du conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie depuis quelques années. Le club de la capitale affirme de son côté qu’il n’y a aucun problème entre les deux joueurs.

Avec l’absence de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a pu disputer samedi soir contre Rennes son premier match de la saison (5-0). Le portier russe a brillé en multipliant les arrêts de grande classe, permettant ainsi au PSG de garder sa cage inviolée.

Zabarnyi malade ? Si Matvey Safonov était de la partie contre Rennes, ce n’était pas le cas d’Illia Zabarnyi. Le défenseur central a dû déclarer forfait au dernier moment, soi-disant pour cause de maladie. Une absence qui interroge et selon certains observateurs cela serait faux. L’international ukrainien ne souhaiterait pas s’afficher en public avec le gardien russe du PSG, car leurs deux pays sont en guerre depuis des années et que cela pourrait être mal pris par le peuple d’Ukraine.