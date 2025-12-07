«Exceptionnel», le très gros coup du PSG !

Samedi soir, le PSG s’est imposé 5-0 contre le Stade Rennais au Parc des princes. Le club de la capitale a réussi à garder sa cage inviolée grâce à un Matvey Safonov très inspiré qui a notamment sorti une parade magistrale face à Esteban Lepaul. Selon Jérôme Alonzo, l’arrêt de l’international russe est tout simplement exceptionnel.
Après une défaite face à l’AS Monaco le 29 novembre dernier, le PSG a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir. Le club de la capitale est venu à bout du Stade Rennais sur le score de 5-0, notamment grâce à un Khvicha Kvaratskhelia des grands soirs, auteur d’un doublé et désigné homme du match.
Safonov a brillé
En l’absence de Lucas Chevalier, c’est Matvey Safonov qui gardait les buts du PSG et lui aussi a brillé. L’international russe a donc réussi à garder sa cage inviolée grâce à plusieurs parades de très grande qualité, dont une face à Esteban Lepaul, qui pensait bien que sa frappe du droit en dehors de la surface allait faire trembler les filets parisiens.
La parade de Safonov fait halluciner Jérôme Alonzo
Une parade qui a été très appréciée par les spécialistes du poste, à commencer par Jérôme Alonzo. L’ancien gardien du PSG, interrogé par L’Équipe, a salué la très belle performance de Matvey Safonov et son arrêt déterminant. « À vitesse réelle, je me dis whaou. Techniquement, c'est un arrêt exceptionnel, dans le top 3 de l'année. Et c'est un arrêt qui fait tourner le match. »