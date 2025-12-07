«Exceptionnel», le très gros coup du PSG !

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG s’est imposé 5-0 contre le Stade Rennais au Parc des princes. Le club de la capitale a réussi à garder sa cage inviolée grâce à un Matvey Safonov très inspiré qui a notamment sorti une parade magistrale face à Esteban Lepaul. Selon Jérôme Alonzo, l’arrêt de l’international russe est tout simplement exceptionnel.

Après une défaite face à l’AS Monaco le 29 novembre dernier, le PSG a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir. Le club de la capitale est venu à bout du Stade Rennais sur le score de 5-0, notamment grâce à un Khvicha Kvaratskhelia des grands soirs, auteur d’un doublé et désigné homme du match.

Safonov a brillé En l’absence de Lucas Chevalier, c’est Matvey Safonov qui gardait les buts du PSG et lui aussi a brillé. L’international russe a donc réussi à garder sa cage inviolée grâce à plusieurs parades de très grande qualité, dont une face à Esteban Lepaul, qui pensait bien que sa frappe du droit en dehors de la surface allait faire trembler les filets parisiens.