PSG : Il signe, un transfert à 60M€ déjà programmé ?

Ayyoub Bouaddi (18 ans) a surpris son monde cette semaine en signant l'offre de prolongation de contrat jusqu'en 2029 soumise par les dirigeants du LOSC. De quoi entériner les rumeurs de transfert au PSG notamment ? Pas du tout. Foot Mercato explique même que le projet du président lillois serait de boucler un gros transfert avec le jeune talent issu du centre de formation.

Cette semaine, le LOSC a signé un gros coup en blindant Ayyoub Bouaddi jusqu'en juin 2029. Et ce, alors que le PSG et d'autres clubs européens se disputaient en coulisses les services du jeune milieu de terrain français de 18 ans. Un accord qui rendait plus qu'heureux le président du club lillois : Olivier Létang. « La prolongation du contrat d’Ayyoub est une très grande émotion tant nous sommes liés par nos parcours. Il s’agit tout d’abord d’une relation humaine, forte et spéciale. Ayyoub est un joueur très important de notre effectif. De par ses valeurs et son talent, il incarne l’excellence de la formation du LOSC, qui façonne des footballeurs, mais aussi des hommes ».

Bouaddi prolonge à Lille... pour mieux partir ? Toutefois, cela ne pourrait être qu'un discours de façade. Il semble que le projet d'Olivier Létang ne soit pas de s'appuyer sur les services de l'une des étoiles du football français sur la durée. Foot Mercato explique que le LOSC ne fermerait clairement pas la porte à une vente d'Ayyoub Bouaddi dans les prochains mois. Au contraire, le président Létang attendrait même la somme de 60M€ pour céder le jeune talent du centre de formation lillois.