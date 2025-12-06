Ophélie Meunier : Sa nouvelle histoire d’amour inattendue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

M6 compte sur Ophélie Meunier pour la Coupe du monde 2026, l’animatrice de 37 ans ayant été choisie pour incarner l’événement sur la chaîne. Passionnée de football, l’ancienne chroniqueuse du Petit Journal est également une grande supportrice du PSG, une histoire d’amour longue de seize ans…

Diffuseur de la Coupe du monde en France pour les deux prochaines éditions (2026 et 2030), M6 a proposé un avant-goût à son public ce vendredi avec le tirage au sort de l’événement organisé à Washington. Pour l’occasion, la Six s’était notamment appuyée sur Ophélie Meunier, l’un de ses visages phares qui est également une grande supportrice du PSG.

« L’expérience est incomparable » Il y a quelques mois, l’animatrice de 37 ans s’était prononcée sur la passion qui la liait au club de la capitale qui a débuté… un soir de Saint-Valentin ! « Ce n’est pas une légende… Un PSG-Saint-Étienne, le 14 février 2009. Mon compagnon de l’époque, très sympa, m‘a proposé d’aller au Parc. Il était un peu gêné et moi je me suis dit que ce serait une découverte. Et ce fut une révélation ! J’ai découvert à quel point il y avait deux mondes entre voir un match à la télé et dans un stade. L’expérience est incomparable. Ce soir-là, je me suis dit que l’émotion que je ressentais était canon. Je connaissais un peu le foot, pas du tout le PSG. Et j’ai eu envie de revivre ça », expliquait-elle en mai, interrogée par Le Parisien.