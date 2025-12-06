Achraf Hakimi à Lille, l’annonce que peronne n’a vu venir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En battant l’OM (1-0) vendredi, le LOSC est revenu à la hauteur de leur adversaire du soir au classement, à deux points du RC Lens, premier. Après la rencontre, Bruno Genesio a mis en avant le rôle de Thomas Meunier. L’entraîneur lillois estime qu’il a un profil similaire à celui d’Achraf Hakimi au PSG, dont il a avoué s’inspirer.

Vendredi soir, le LOSC a enchaîné une troisième victoire consécutive en championnat lors de la réception de l’OM (1-0). Un succès qui permet aux Dogues de revenir à la hauteur des Olympiens au classement et à deux points du leader, le RC Lens, opposé au FC Nantes ce samedi.

Meunier, « un profil similaire à Achraf Hakimi » Le LOSC s’est imposé grâce à un but d’Ethan Mbappé, bien aidé par une sortie hasardeuse de Geronimo Rulli, et notamment un bon Thomas Meunier. Un joueur que Bruno Genesio a mis en avant après la rencontre, en osant une comparaison avec Achraf Hakimi.