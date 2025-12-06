Achraf Hakimi à Lille, l’annonce que peronne n’a vu venir !

En battant l’OM (1-0) vendredi, le LOSC est revenu à la hauteur de leur adversaire du soir au classement, à deux points du RC Lens, premier. Après la rencontre, Bruno Genesio a mis en avant le rôle de Thomas Meunier. L’entraîneur lillois estime qu’il a un profil similaire à celui d’Achraf Hakimi au PSG, dont il a avoué s’inspirer.
Vendredi soir, le LOSC a enchaîné une troisième victoire consécutive en championnat lors de la réception de l’OM (1-0). Un succès qui permet aux Dogues de revenir à la hauteur des Olympiens au classement et à deux points du leader, le RC Lens, opposé au FC Nantes ce samedi.
Meunier, « un profil similaire à Achraf Hakimi »
Le LOSC s’est imposé grâce à un but d’Ethan Mbappé, bien aidé par une sortie hasardeuse de Geronimo Rulli, et notamment un bon Thomas Meunier. Un joueur que Bruno Genesio a mis en avant après la rencontre, en osant une comparaison avec Achraf Hakimi.
« On doit s’inspirer des meilleurs »
« C’est un profil similaire à Achraf Hakimi. On doit s’inspirer des meilleurs, donc de ce qu’ils font (du PSG), mais avec nos caractéristiques. Il a de l’expérience au très haut niveau, je lui laisse beaucoup de liberté, car il a une certaine capacité à dézoner. Techniquement, il est très à l’aise », a déclaré Bruno Genesio au micro de beIN Sports.