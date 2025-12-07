Coup de tonnerre au FC Nantes : Un grand changement acté en coulisses !

Quelques mois seulement après son arrivée en provenance de Dunkerque, Luis Castro pourrait bientôt ne plus être l’entraîneur du FC Nantes. Samedi contre le RC Lens, les Canaris, avant-derniers au classement, ont enchaîné un sixième match consécutif sans victoire et les dirigeants du club ont commencé à rechercher un remplaçant au technicien portugais.
Après Adi Hütter, remplacé par Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco, Luis Castro risque d’être le deuxième entraîneur de Ligue 1 démis de ses fonctions cette saison. Samedi, lors de la réception du RC Lens, le FC Nantes a enchaîné une deuxième défaite consécutive (1-2) et n'a remporté que deux de ses 15 matchs disputés depuis la reprise.
Le FC Nantes cherche un nouvel entraîneur
L'Équipe indiquait qu’une réflexion était en cours concernant son avenir et Ouest-France nous informe que le FC Nantes a pris sa décision. La rencontre face au RC Lens a de grandes chances d’être la dernière de Luis Castro sur le banc des Canaris, les dirigeants du club étant déjà en quête d’un nouvel entraîneur et plusieurs pistes en ce sens sont explorées.
« Je n'ai pas dit que je voulais avoir une Ferrari »
Samedi soir, Luis Castro avait souligné les lacunes de son effectif, avec un message visiblement à l’attention de la direction du FC Nantes : « Je n'ai pas dit que je voulais avoir une Ferrari ici pour aller à ma maison et pour venir. Si le club me dit qu'une Ferrari, ce n'est pas possible, je dis OK, alors une autre voiture. Si le club me dit qu'il n'y a pas de voiture, et (plutôt) vélo, je vais avec un vélo. Mais le club m'a donné ce qui est possible. C'est à moi de faire le travail. »