Coup de tonnerre au FC Nantes : Un grand changement acté en coulisses !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quelques mois seulement après son arrivée en provenance de Dunkerque, Luis Castro pourrait bientôt ne plus être l’entraîneur du FC Nantes. Samedi contre le RC Lens, les Canaris, avant-derniers au classement, ont enchaîné un sixième match consécutif sans victoire et les dirigeants du club ont commencé à rechercher un remplaçant au technicien portugais.

Après Adi Hütter, remplacé par Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco, Luis Castro risque d’être le deuxième entraîneur de Ligue 1 démis de ses fonctions cette saison. Samedi, lors de la réception du RC Lens, le FC Nantes a enchaîné une deuxième défaite consécutive (1-2) et n'a remporté que deux de ses 15 matchs disputés depuis la reprise.

Le FC Nantes cherche un nouvel entraîneur L'Équipe indiquait qu’une réflexion était en cours concernant son avenir et Ouest-France nous informe que le FC Nantes a pris sa décision. La rencontre face au RC Lens a de grandes chances d’être la dernière de Luis Castro sur le banc des Canaris, les dirigeants du club étant déjà en quête d’un nouvel entraîneur et plusieurs pistes en ce sens sont explorées.