Les huissiers dans le vestiaire de l’OM, la scène complètement folle !

En 1994, Marcel Dib faisait le choix de quitter les Girondins de Bordeaux pour rejoindre l’OM. Et voilà qu’à l’époque, il s’était engagé avec le club phocéen alors que le contexte était particulier. Marseille venait de se faire reléguer à la suite de l’affaire VA-OM. De quoi donner lieu à des scènes étonnantes comme a pu le raconter l’ancien Olympien.

Evoluant avec Zinedine Zidane à Bordeaux, Marcel Dib a signé à l’OM en 1994. Un transfert à propos duquel il a notamment expliqué pour La Marseillaise : « Franchement, j’ai hésité. Je me suis demandé si je pouvais, à 34 ans, réaliser ce challenge. Je me suis impressionné moi-même d’avoir fait tous ces matches sans être blessé ».

« Les huissiers venaient dans les vestiaires » Marcel Dib a alors rejoint l’OM qui était… en deuxième division. En effet, le club phocéen venait de se faire reléguer suite à l’affaire VA-OM. Le climat n’était alors pas comme les autres à Marseille à cette époque. « Le club était en plein dépôt de bilan au terme d’une affaire qui a secoué le monde du football et que les huissiers venaient dans les vestiaires », se souvient notamment Dib.