OM - Un joueur quitte Marseille : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le Maroc s'apprête à prendre part à la CAN sur ses terres. Walid Regragui a dévoilé la liste de joueurs retenus pour disputer la compétition. Longtemps incertain à cause de sa pubalgie, Nayef Aguerd est finalement bien présent.

Dans 10 jours, le Maroc disputera le match d'ouverture de la CAN sur ses terres face aux Comores. Un rendez-vous crucial pour les Lions de l'Atlas qui rêvent de remporter la compétition à domicile. Pour cela, Walid Regragui a d'ores et déjà dévoilé la liste des joueurs retenus.

Aguerd retenu pour la CAN Et alors qu'il avait longtemps été présenté comme incertain à cause d'une pubalgie chronique, Nayef Aguerd est bien là. Auteur d'une très solide première partie de saison avec l'OM, l'ancien Rennais est également un cadre de sa sélection. C'est la raison pour laquelle Walid Regragui ne souhaitait pas s'en passer. Aguerd quittera donc Marseille dans les prochains jours.