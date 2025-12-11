Clash à l'OM, il dénonce de la torture !

Amadou Diawara

Chancel Mbemba a été mis au placard par l'OM, et ce, pendant toute la saison 2024-2025. Invité à se prononcer sur son calvaire à Marseille, l'international congolais a laissé clairement entendre qu'il n'avait eu aucun clash avec Ali Zarrak. Dans la foulée, Chancel Mbemba a confié qu'il avait été victime de torture mentale à l'OM.

Lors de l'été 2024, Chancel Mbemba aurait eu un énorme clash avec Ali Zarrak. Dans la foulée, l'OM de Pablo Longoria a mis le défenseur congolais au placard, et ce, jusqu'à la fin de son contrat le 30 juin 2025.

«J'ai subi de la torture mentale» Transféré librement et gratuitement au LOSC l'été dernier, Chancel Mbemba a lâché toutes ses vérités sur sa saison blanche à l'OM. « Si j'ai bien eu un conflit avec un dirigeant de l'OM ? Je ne sais pas avec quel dirigeant. Moi, depuis que je suis à Marseille, j'ai respecté le club, l'institution, les joueurs, les supporters. Je ne sais pas quel dirigeant. Après, j'ai subi beaucoup de choses, de la torture mentale... Moi, je me suis concentré sur le foot. On m'a dit : "tu ne joues pas". Je n'ai pas eu le choix. En ce qui concerne les coulisses, j'ai laissé mon avocat gérer. C'est lui qui s'occupe de tout. Moi, je suis focus sur le foot », a confié l'international congolais, avant d'en rajouter une couche.