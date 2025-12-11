Clash à l'OM, il dénonce de la torture !

Chancel Mbemba a été mis au placard par l'OM, et ce, pendant toute la saison 2024-2025. Invité à se prononcer sur son calvaire à Marseille, l'international congolais a laissé clairement entendre qu'il n'avait eu aucun clash avec Ali Zarrak. Dans la foulée, Chancel Mbemba a confié qu'il avait été victime de torture mentale à l'OM.
Lors de l'été 2024, Chancel Mbemba aurait eu un énorme clash avec Ali Zarrak. Dans la foulée, l'OM de Pablo Longoria a mis le défenseur congolais au placard, et ce, jusqu'à la fin de son contrat le 30 juin 2025.
«J'ai subi de la torture mentale»
Transféré librement et gratuitement au LOSC l'été dernier, Chancel Mbemba a lâché toutes ses vérités sur sa saison blanche à l'OM. « Si j'ai bien eu un conflit avec un dirigeant de l'OM ? Je ne sais pas avec quel dirigeant. Moi, depuis que je suis à Marseille, j'ai respecté le club, l'institution, les joueurs, les supporters. Je ne sais pas quel dirigeant. Après, j'ai subi beaucoup de choses, de la torture mentale... Moi, je me suis concentré sur le foot. On m'a dit : "tu ne joues pas". Je n'ai pas eu le choix. En ce qui concerne les coulisses, j'ai laissé mon avocat gérer. C'est lui qui s'occupe de tout. Moi, je suis focus sur le foot », a confié l'international congolais, avant d'en rajouter une couche.
«Mon avocat, il a tout : des audios, des photos, des mails»
« S'il y a eu des mensonges ? Il faut demander à mon avocat, moi je m'occupe du foot. Si j'ai porté plainte contre l'OM ? Moi, je m'occupe du foot. Faut voir avec mon avocat, pas avec moi. On a dit que j'étais blessé au genou dans la presse, mais je suis parti en équipe nationale et j'ai joué. Après, je ne sais pas. Les gens sont compliqués, mais un jour mon avocat (va tout divulguer), il a tout : des audios, des photos, des mails... Moi, je ne pense qu'au foot, je n'ai pas besoin de me parasiter la tête avec tout ça. J'ai déjà subi beaucoup de torture là. Je n'ai pas besoin de tout ça en plus. J'ai eu une nouvelle opportunité de jouer sur le terrain. Dieu merci », a conclu Chancel Mbemba, défenseur central de 31 ans.