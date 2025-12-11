«Un des meilleurs d'Europe» à l'OM : C'est confirmé ?

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood s'est imposé comme le leader de l'OM. Après la victoire contre l'Union Saint-Gilloise, Roberto De Zerbi l'a même présenté comme «l'un des meilleurs attaquants d'Europe». Mais est-ce réellement le cas ?
Auteur d'un doublé pour offrir la victoire à l'OM contre l'Union Saint-Gilloise (3-2), Mason Greenwood confirme sa très grande forme du moment. Encensé pour sa prestation contre le champion de Belgique, l'ailier anglais a même été présenté comme un des meilleurs joueurs d'Europe par Roberto De Zerbi.
Greenwood, «un des meilleurs attaquants d'Europe» ?
« Mason Greenwood ? Oui, je pense que c'est l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Mais même lui, quand on mène 3-1, il doit apprendre à gérer le ballon, à ne pas forcer et à ne pas le perdre. Et ce n'est pas une exigence démesurée, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas content de Greenwood. C'est un grand joueur, mais dans ces moments, je pense qu'il doit aussi faire l'effort de garder le ballon un peu plus longtemps, de nous laisser respirer un peu plus, d'être plus constant en phase défensive, au moins en gardant sa position », a lâché l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.
«L'OM a un joueur de classe internationale»
Un point de vue partagé par Daniel Riolo. « On ne m'empêchera jamais de penser que quand t'as des mecs un peu au-dessus du lot, ça peut faire la différence. Et ce (mardi) soir, oui, l'OM doit probablement son salut à Mason Greenwood, qui est un joueur à part, et il ne faut pas avoir honte d'avoir un joueur à part qui fait la décision dans son équipe. Et en plus, il a été bon sur tout le match en montrant que c'est un joueur différent. C'est le meilleur joueur de cette équipe et c'est grâce à lui que l'OM a marqué (...) L'OM a un joueur de classe internationale. Il leur permet de mener 3-1 », a-t-il confié au micro de l'After Foot sur RMC.
