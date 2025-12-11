«Un des meilleurs d'Europe» à l'OM : C'est confirmé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood s'est imposé comme le leader de l'OM. Après la victoire contre l'Union Saint-Gilloise, Roberto De Zerbi l'a même présenté comme «l'un des meilleurs attaquants d'Europe». Mais est-ce réellement le cas ?

Auteur d'un doublé pour offrir la victoire à l'OM contre l'Union Saint-Gilloise (3-2), Mason Greenwood confirme sa très grande forme du moment. Encensé pour sa prestation contre le champion de Belgique, l'ailier anglais a même été présenté comme un des meilleurs joueurs d'Europe par Roberto De Zerbi.

Greenwood, «un des meilleurs attaquants d'Europe» ? « Mason Greenwood ? Oui, je pense que c'est l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Mais même lui, quand on mène 3-1, il doit apprendre à gérer le ballon, à ne pas forcer et à ne pas le perdre. Et ce n'est pas une exigence démesurée, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas content de Greenwood. C'est un grand joueur, mais dans ces moments, je pense qu'il doit aussi faire l'effort de garder le ballon un peu plus longtemps, de nous laisser respirer un peu plus, d'être plus constant en phase défensive, au moins en gardant sa position », a lâché l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.