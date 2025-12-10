Greenwood - OM : La réaction inattendue de ses ex !

Axel Cornic

En difficulté en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a réussi à se relancer en Ligue des Champions avec une victoire importante face à l’Union Saint-Gilloise (2-3). Mais c’était très tendu et sans un Mason Greenwood des grands soirs, ça aurait pu être très compliqué pour Roberto De Zerbi et ses hommes.

Impliqué dans les trois buts de l’OM ce mardi soir, Mason Greenwood a encore livré une grosse prestation. L’attaquant marseillais a aidé son équipe à ne pas craquer face à une Union Saint-Gilloise qui a bien failli créer la surprise en fin de rencontre. Et il s’attire logiquement beaucoup de louanges...

Ses anciens coéquipiers ne l’ont pas oublié C’est le cas en rance, mais également à l’étranger et en Angleterre, son pays natal où il n’est plus vraiment le bienvenu. Plusieurs de ses anciens coéquipiers à Manchester United ont en effet réagit à l’une de ses publications sur Instagram comme Anthony Elanga, Diogo Jalot, Joe Hugill ainsi qu’Ethan Wheatley.