OM - Greenwood : La nouvelle accusation !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM s'est imposé sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Auteur d'un doublé, Mason Greenwood a été l'un des grands artisans de la victoire marseillaise. Malgré tout, le numéro 10 de l'OM s'est fait recadrer après le coup de sifflet final, et ce, par Roberto De Zerbi et par Pierre-Emile Højbjerg.

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM de Pablo Longoria a affronté l'Union Saint-Gilloise à l'extérieur. Grâce notamment à un doublé de Mason Greenwood, les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés (3-2). Malgré tout, le numéro 10 de l'OM en a pris pour son grade après le coup de sifflet final.

«Il peut s’améliorer en jouant le match jusqu’au bout» « Je suis content pour l’équipe, tout le monde et aussi Mason (Greenwood) qui nous a marqué deux buts. Il nous fait du bien, même s’il peut s’améliorer en jouant le match jusqu’au bout, parce que je le compare aux meilleurs du monde. C’est un gars sympa qui mérite ce qu’il récolte. On voit son potentiel, on applaudit aussi son travail. On ne va pas lui casser la tête pour lui casser la tête. Il fait un boulot incroyable, même s’il est encore un peu jeune dans le foot, la vie. Il peut encore s’améliorer, comme moi à 30 ans », a confié Pierre-Emile Højbjerg en zone mixte, avant que Roberto De Zerbi n'en rajoute une couche.