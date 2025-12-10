Greenwood : La grande annonce de l'OM sur son avenir !

Auteur d'un doublé ce mardi soir face à l'Union Saint-Gilloise, Mason Greenwood a largement contribué à la victoire de l'OM (2-3). L'Anglais a ainsi à nouveau confirmé son excellente lancée depuis le début de la saison. Mais voilà que le joueur de Roberto De Zerbi n'a peut-être pas encore atteint son plafond. Pierre-Emile Höjbjerg s'est d'ailleurs exprimé sur l'avenir de Greenwood.
Après une première saison réussie à l'OM, Mason Greenwood était très attendu pour ce nouvel exercice avec la Ligue des Champions. Une pression à laquelle l'Anglais répond jusqu'à présent. Décisif en Ligue 1, l'Olympien l'est également sur la scène européenne, en témoigne son doublé face à l'Union Saint-Gilloise ce mardi soir. Greenwood fait ainsi forte impression, mais ce n'est que le début visiblement...
« On voit son potentiel »
L'avenir pourrait donc s'annoncer encore plus radieux pour Mason Greenwood. Coéquipier de l'Anglais à l'OM, Pierre-Emile Höjbjerg l'a confirmé, confiant rapporté par Le Phocéen : « Peut-il aller encore plus loin ? Oui. On voit son potentiel. Il faut applaudir son travail. Il ne faut pas non plus lui mettre trop de pression ».
« Il peut s’améliorer, comme nous tous »
« Il fait un boulot incroyable pour l’équipe et il est encore jeune, dans le foot comme dans la vie. Il peut s’améliorer, comme nous tous. Moi, j’ai 30 ans, je peux encore m’améliorer. C’est cet état d’esprit qu’il faut garder au quotidien », a ajouté le milieu de l'OM.