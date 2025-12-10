Greenwood : La grande annonce de l'OM sur son avenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d'un doublé ce mardi soir face à l'Union Saint-Gilloise, Mason Greenwood a largement contribué à la victoire de l'OM (2-3). L'Anglais a ainsi à nouveau confirmé son excellente lancée depuis le début de la saison. Mais voilà que le joueur de Roberto De Zerbi n'a peut-être pas encore atteint son plafond. Pierre-Emile Höjbjerg s'est d'ailleurs exprimé sur l'avenir de Greenwood.

Après une première saison réussie à l'OM, Mason Greenwood était très attendu pour ce nouvel exercice avec la Ligue des Champions. Une pression à laquelle l'Anglais répond jusqu'à présent. Décisif en Ligue 1, l'Olympien l'est également sur la scène européenne, en témoigne son doublé face à l'Union Saint-Gilloise ce mardi soir. Greenwood fait ainsi forte impression, mais ce n'est que le début visiblement...

« On voit son potentiel » L'avenir pourrait donc s'annoncer encore plus radieux pour Mason Greenwood. Coéquipier de l'Anglais à l'OM, Pierre-Emile Höjbjerg l'a confirmé, confiant rapporté par Le Phocéen : « Peut-il aller encore plus loin ? Oui. On voit son potentiel. Il faut applaudir son travail. Il ne faut pas non plus lui mettre trop de pression ».