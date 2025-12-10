Le «nouveau Iniesta» arrive à l'OM pour 20M€ : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par le RB Leipzig avec une option d'achat avoisinant les 20M€, Arthur Vermeeren est le très joli coup de l'été du côté de l'OM. Medhi Benatia a d'ailleurs déjà confirmé qu'il souhaitait le conserver à l'issue de la saison. Et en Belgique, il est déjà comparé à Andrès Iniesta.

Hyper actif lors du précédent mercato estival, l'OM a notamment enrôlé Arthur Vermeeren à la fin du mois d'août. Le milieu de terrain belge est prêté par le RB Leipzig avec une option d'achat estimée à 20M€ et il est l'une des révélations de ce début de saison. Et ce n'est pas une surprise pour David Penneman, son entraîneur en U17 avec la Belgique, qui le compare même à Andrès Iniesta.

Vermeeren, le futur Iniesta ? « Je le compare aussi à Iniesta pour sa simplicité. Quand il fait quelque chose, c’est toujours pour un but précis. Il ne veut pas se montrer au public, il le fait pour améliorer le jeu dans l’équipe. Ce n’est pas un joueur que tu vois une fois et tu te dis : wahou, il est spécial. Par contre, sur dix matchs, tu te rends compte de son impact, il apporte un équilibre à son équipe. C’est un connecteur », assure-t-il dans les colonnes du Parisien.