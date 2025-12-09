Un joueur signe au PSG : Il hallucine totalement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté par le PSG en 2017, Yuri Berchiche n'est resté qu'une saison à Paris, mais il a été particulièrement marqué par son passage dans le club de la capitale. Avant d'affronter le PSG avec l'Athletic Bilbao, le latéral gauche espagnol est revenu sur son transfert.

En 2017, le PSG réalise un mercato de folie en attirant notamment Neymar et Kylian Mbappé pour environ 400M€. Cependant, un autre joueur avait également débarqué à savoir Yuri Berchiche qui avait débarqué pour 16M€. Et alors qu'il n'est resté qu'une saison au PSG, le latéral espagnol a toujours été dithyrambique au sujet du club de la capitale qu'il retrouvera mercredi soir à l'occasion du déplacement du PSG sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Il en a d'ailleurs profité pour évoquer son transfert.

Berchiche revient sur son transfert au PSG « C’a été comme un rêve de rejoindre le PSG. J’étais jeune. J’ai pu être à côté de joueurs importants et dès les premières minutes, j’étais très bien accueilli. Cela n’a duré qu’un an, c’était très rapide, mais c’était comme un rêve. J’ai remporté des trophées et appris beaucoup de choses. J’ai vécu dans une ville splendide à Paris. Ces souvenirs seront là toute ma vie », a-t-il confié en conférence de presse avant d'évoquer ses retrouvailles avec le PSG.