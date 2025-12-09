Transfert du PSG à l'OM : Ça vire au clash pour les retrouvailles !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la rivalité qui existe depuis des années entre l'OM et le PSG, certains joueurs n'hésitent pas à passer d'un club à un autre, même directement parfois. Ça avait notamment été le cas en 2004 avec Frédéric Déhu, parti de la capitale pour la Canebière. Un départ à Marseille qui aurait ensuite généré quelques tensions. Explications.

En 2004, en fin de contrat et malgré la possibilité de prolonger, Frédéric Déhu décide de quitter libre le PSG. Mais celui qui était défenseur central n'a pas posé ses valises n'importe où puisqu'il avait directement rejoint l'ennemi : l'OM. Déhu sera alors resté deux saisons, jusqu'en 2006 avec le club phocéen. Un transfert qui lui a alors valu les insultes des supporters parisiens, mais aussi quelques gros mots de son ancien président.

« C’était une décision du coach de l’époque Vahid Halilhodzic » C'est pour Le Parisien qu'Alain Cayzac a raconté son clash avec Frédéric Déhu suite à son départ pour l'OM. L'ancien président du PSG a alors confié dans un premier temps : « Des joueurs m'ont-ils déçu ? Frédéric Déhu. Il a quitté le PSG pour l’OM. C’était une décision du coach de l’époque Vahid Halilhodzic. Franchement, je n’y étais pour rien ».