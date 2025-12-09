Officiel - PSG : Le Qatar boucle une signature XXL !

Amadou Diawara

Après avoir racheté le PSG le 30 juin 2011, QSI - présidé par Nasser Al-Khelaïfi - a décidé de devenir le propriétaire d'un club belge. Comme il l'a communiqué sur son site officiel, Qatar Sports Investments va s'offrir KAS Eupen, qui évolue en Challenger Pro League, le deuxième échelon national.

Le 30 juin 2011, le PSG est entré dans une toute nouvelle ère. En effet, le club de la capitale a été racheté par QSI. Après avoir rempli sa mission d'avoir offert sa toute première Ligue des Champions au PSG, Qatar Sports Investments a décidé de s'offrir un nouveau club : KAS Eupen.

«QSI a le plaisir d'annoncer l'acquisition prochaine du KAS Eupen» Via un communiqué, QSI a officialisé le rachat prochain de KAS Eupen, pensionnaire de Challenger Pro League, le deuxième échelon belge. « Qatar Sports Investments (QSI) a le plaisir d'annoncer l'acquisition prochaine du KAS Eupen, club de football belge historique qui évolue actuellement en Challenger Pro League. QSI a signé un protocole d'accord (MoU) confirmant l'acquisition prochaine de la totalité du club, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles, et la reprise immédiate des activités sportives de la KAS Eupen », peut-on lire sur le site de QSI.