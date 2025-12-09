Le PSG prend les paris : L’annonce qui va dégoûter l’OM…

Du côté de l’Olympique de Marseille, on a longtemps chanté « à jamais les premiers » concernant le sacre du club phocéen en Ligue des champions en 1993. Leurs rivaux du PSG ont été toisés sur ce point depuis puisqu’ils courraient derrière leur premier succès dans la compétition, qui est arrivé le 31 mai dernier. A présent, le projet parisien est d’être le club de l’hexagone, le seul, à enchaîner deux victoires finales d’affilée en Ligue des champions.
32 ans plus tard, le PSG a rejoint l’Olympique de Marseille en tant que club français ayant soulevé la Ligue des champions. Dans la même ville de Munich, mais pas dans le même stade, les hommes de Luis Enrique ont célébré le trophée tant attendu par les supporters et les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain le 31 mai dernier à l’Allianz Arena contre l’Inter (5-0). A l’instar du Real Madrid, seul club à avoir conservé sa couronne européenne au XXIème siècle, le PSG va chercher à instaurer sa suprématie en C1.
«C’est très motivant d’être dans la peau du champion en titre»
Invité à s’exprimer sur ses objectifs au micro de PSG TV, Joao Neves ne s’en est pas caché : il compte une fois de plus concourir pour le plus beau des trophées sur la scène continentale. « Mes objectifs sont toujours collectifs. C’est très motivant d’être dans la peau du champion en titre, mais c’est aussi une pression supplémentaire. Mais nous prenons les matches un par un. Nous avons bien débuté la phase de Ligue, mais notre ambition est de terminer dans les 8 premiers ».
Joao Neves tease du jamais vu en France : «Nous pouvons gagner le Champions League une nouvelle fois»
Le milieu de terrain de 20 ans du PSG est devenu incontournable dans l’animation de Luis Enrique. Au point où il se sent prêt à relever le défi et de devenir « à jamais les premiers » à avoir raflé la Ligue des champions deux années consécutives en France. « La saison dernière, c’était plus compliqué au niveau résultats, mais nous avons finalement remporté le trophée. Notre approche était que nous n’avions rien à perdre, et nous sommes dans le même état d’esprit cette saison. Nous avons cette pression d’être les champions en titre, mais nous savons que nous sommes une belle équipe, et que nous pouvons gagner le Champions League une nouvelle fois ».