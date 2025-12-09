Le PSG prend les paris : L’annonce qui va dégoûter l’OM…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté de l’Olympique de Marseille, on a longtemps chanté « à jamais les premiers » concernant le sacre du club phocéen en Ligue des champions en 1993. Leurs rivaux du PSG ont été toisés sur ce point depuis puisqu’ils courraient derrière leur premier succès dans la compétition, qui est arrivé le 31 mai dernier. A présent, le projet parisien est d’être le club de l’hexagone, le seul, à enchaîner deux victoires finales d’affilée en Ligue des champions.

32 ans plus tard, le PSG a rejoint l’Olympique de Marseille en tant que club français ayant soulevé la Ligue des champions. Dans la même ville de Munich, mais pas dans le même stade, les hommes de Luis Enrique ont célébré le trophée tant attendu par les supporters et les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain le 31 mai dernier à l’Allianz Arena contre l’Inter (5-0). A l’instar du Real Madrid, seul club à avoir conservé sa couronne européenne au XXIème siècle, le PSG va chercher à instaurer sa suprématie en C1.

«C’est très motivant d’être dans la peau du champion en titre» Invité à s’exprimer sur ses objectifs au micro de PSG TV, Joao Neves ne s’en est pas caché : il compte une fois de plus concourir pour le plus beau des trophées sur la scène continentale. « Mes objectifs sont toujours collectifs. C’est très motivant d’être dans la peau du champion en titre, mais c’est aussi une pression supplémentaire. Mais nous prenons les matches un par un. Nous avons bien débuté la phase de Ligue, mais notre ambition est de terminer dans les 8 premiers ».