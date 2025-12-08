Transfert de Neymar : La déclaration d’amour à la télé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après une année calendaire passée à Santos, Neymar semble être sur le point de faire ses adieux, pour la seconde fois de sa carrière, à son club formateur. En fin de contrat avec le club brésilien, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao est bien parti pour aller vivre une nouvelle aventure bien que son club gardera une place spéciale dans son cœur.

Depuis le mois de janvier, Neymar évolue à Santos, son premier amour avant de s’envoler il y a 12 ans de cela pour l’Europe et le FC Barcelone. A bientôt 34 ans, le Brésilien commence tout juste à retrouver un rythme après avoir multiplié les pépins physiques à Al-Hilal puis Santos. Maintenu dimanche grâce à une victoire acquise face à Cruzeiro (3-0), Neymar a fini en larmes sur la pelouse du Stade Urbano-Caldeira.

«J'ai demandé qu'on attende la fin de ces matchs» Et maintenant ? Le Brésilien est sous contrat jusqu’au 31 décembre prochain à Santos. A l’approche de la nouvelle année et de la Coupe du monde 2026, quel avenir est-il réservé à la star de la Seleçao ? Le principal intéressé s’est refusé d’y répondre au micro de Globo Esporte. « Je ne sais pas. J'ai demandé qu'on attende la fin de ces matchs ».