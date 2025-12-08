Transfert au PSG : Le coup de foudre immédiat !

Pierrick Levallet

Recruté lors de l’été 2024, Matvey Safonov reste cantonné à son rôle de doublure au PSG. L’international russe serait d’ailleurs plutôt mécontent de son temps de jeu chez les Rouge-et-Bleu en ce moment. Pourtant, le gardien de 26 ans a eu le coup de foudre pour le club de la capitale presque dans la foulée de son transfert.

Matvey Safonov a pu disputer ses premières minutes de la saison ce samedi contre le Stade Rennais. Mécontent de son temps de jeu au PSG, l’international russe a saisi la chance de prouver ce qu’il valait. Le gardien de 26 ans s’est illustré de fort belle manière en gardant les cages parisiennes inviolées (5-0).

Safonov s'est rapidement intégré au PSG La hiérarchie des gardiens devrait toutefois rester inchangée au PSG. Le malaise de Matvey Safonov devrait donc se poursuivre. Pourtant, L’Equipe indique que le portier russe s’était rapidement intégré dans le vestiaire des champions d’Europe 2025. Capable de communiquer en français et en anglais, le joueur recruté pour 20M€ en 2024 apprécierait son séjour au PSG. Il serait même ravi de son quotidien dans la capitale.