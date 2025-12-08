Mercato - PSG : Son agent débarque, grosse décision pour ce transfert !

Alexis Brunet

Dernièrement, plusieurs rumeurs en Russie ont affirmé que Matvey Safonov cherchait à quitter le PSG et cela dès le mois de janvier. Une information qui serait fausse à en croire L’Équipe car lorsque l’agent du gardien de but est venu à Paris le mois dernier s’entretenir avec Luis Campos, il n’a pas du tout été question d’un transfert.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG ne devrait pas être actif cet hiver. Luis Enrique serait content de son effectif et aucune recrue ne devrait donc rejoindre Paris. Mais qu’en est-il des départs ?

Safonov va-t-il quitter Paris ? Ces derniers temps, plusieurs rumeurs de départ gravitent autour de certains joueurs du PSG. D’après des sources russes, Matvey Safonov serait par exemple tenté d’aller voir ailleurs pour gagner davantage de temps de jeu. Il faut dire que depuis le début de la saison, le portier n’a disputé qu’une seule rencontre avec Paris, c’était face à Rennes samedi soir (5-0).