PSG : Mbappé balance sur Neymar en privé, la discussion fuite !

En 2017, le PSG n'avait pas hésité à casser la tirelire pour recruter Neymar. Le Brésilien avait alors été acheté 222M€ au FC Barcelone et il arrivait à ce moment avec le statut d'un des meilleurs joueurs du monde. Neymar n'aura d'ailleurs pas mis longtemps avant de choquer tout le monde avec son talent, y compris ses coéquipiers au PSG à l'instar de Kylian Mbappé.
Neymar et Kylian Mbappé auront donc évolué 6 saisons ensemble au PSG. Si cela était compliqué entre les deux stars à la fin, ça a été l'histoire d'amour au début de l'aventure, quand ils sont arrivés en 2017. Il faut dire que le Français vouait un grand respect et une grande admiration à l'égard du Brésilien. D'anciens propos de Mbappé sur Neymar sont d'ailleurs ressortis...
« Je n’ai jamais vu un joueur aussi fort que Neymar »
C'est Dave Appadoo qui a révélé certaines confidences de Kylian Mbappé sur Neymar. Ainsi, au micro d'Aliotalk, le journaliste de France Football a fait savoir : « À l’époque où Kylian Mbappé jouait au PSG avec Neymar, Mbappé n’était peut-être pas le Mbappé d’aujourd’hui, mais il était déjà Mbappé dans sa tête, et ce n’est pas un joueur qui a la plus petite opinion de lui-même. Il nous avait dit à France Football, en off, on peut le dire maintenant : "je n’ai jamais vu un joueur aussi fort que Neymar, je n’ai jamais imaginé qu’on pouvait être aussi fort que ça". Ça en dit long sur le niveau de Neymar à l’époque… ».
« Quand il joue à 50% il est injouable »
Et voilà que Kylian Mbappé était loin d'être le seul à l'époque à n'avoir jamais vu ça avec Neymar. En effet, en débarquant au PSG, le Brésilien a laissé tout le monde sous le choc. L'ayant côtoyé à Paris, Thomas Meunier avait notamment confié : « Même en jouant à 70 ou 80%, Neymar était meilleur que n’importe quel joueur de Ligue 1. Il a cette facilité, le football c’est Neymar. Quand je le compare à Maradona, très franchement, Neymar dans son top est injouable. Mais déjà quand il joue à 50% il est injouable. A l’entraînement, on le voyait. Tu lui donnais le ballon et c’est là que tout se passait. Neymar c’est la magie ».