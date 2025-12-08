PSG : Mbappé balance sur Neymar en privé, la discussion fuite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, le PSG n'avait pas hésité à casser la tirelire pour recruter Neymar. Le Brésilien avait alors été acheté 222M€ au FC Barcelone et il arrivait à ce moment avec le statut d'un des meilleurs joueurs du monde. Neymar n'aura d'ailleurs pas mis longtemps avant de choquer tout le monde avec son talent, y compris ses coéquipiers au PSG à l'instar de Kylian Mbappé.

Neymar et Kylian Mbappé auront donc évolué 6 saisons ensemble au PSG. Si cela était compliqué entre les deux stars à la fin, ça a été l'histoire d'amour au début de l'aventure, quand ils sont arrivés en 2017. Il faut dire que le Français vouait un grand respect et une grande admiration à l'égard du Brésilien. D'anciens propos de Mbappé sur Neymar sont d'ailleurs ressortis...

« Je n’ai jamais vu un joueur aussi fort que Neymar » C'est Dave Appadoo qui a révélé certaines confidences de Kylian Mbappé sur Neymar. Ainsi, au micro d'Aliotalk, le journaliste de France Football a fait savoir : « À l’époque où Kylian Mbappé jouait au PSG avec Neymar, Mbappé n’était peut-être pas le Mbappé d’aujourd’hui, mais il était déjà Mbappé dans sa tête, et ce n’est pas un joueur qui a la plus petite opinion de lui-même. Il nous avait dit à France Football, en off, on peut le dire maintenant : "je n’ai jamais vu un joueur aussi fort que Neymar, je n’ai jamais imaginé qu’on pouvait être aussi fort que ça". Ça en dit long sur le niveau de Neymar à l’époque… ».