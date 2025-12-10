Greenwood : Polémique à l'OM, Riolo répond à De Zerbi !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Mason Greenwood a été l'un des grands artisans de la victoire de l'OM face à l'Union Saint-Gilloise. Malgré le doublé de son numéro 10, Roberto De Zerbi lui a mis un coup de pression après le coup de sifflet final de la rencontre. Interrogé dans la foulée, Daniel Riolo a tenu à prendre la défense de Mason Greenwood.

Auteur d'un doublé face à l'Union Saint-Gilloise ce mardi soir, Mason Greenwood a permis à l'OM de s'imposer lors de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions (3-2). Malgré tout, Roberto De Zerbi a mis un coup de pression à son numéro 10 en conférence de presse d'après-match. « Mason Greenwood ? Oui, je pense que c'est l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Mais même lui, quand on mène 3-1, il doit apprendre à gérer le ballon, à ne pas forcer et à ne pas le perdre. Et ce n'est pas une exigence démesurée, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas content de Greenwood. C'est un grand joueur, mais dans ces moments, je pense qu'il doit aussi faire l'effort de garder le ballon un peu plus longtemps, de nous laisser respirer un peu plus, d'être plus constant en phase défensive, au moins en gardant sa position », a pesté le coach de l'OM.

«Il a été bon sur tout le match» Présent dans l'émission l'After Foot après le succès de l'OM face à l'Union Saint-Gilloise, Daniel Riolo a volé au secours de Mason Greenwood. « On ne m'empêchera jamais de penser que quand t'as des mecs un peu au-dessus du lot, ça peut faire la différence. Et ce (mardi) soir, oui, l'OM doit probablement son salut à Mason Greenwood, qui est un joueur à part, et il ne faut pas avoir honte d'avoir un joueur à part qui fait la décision dans son équipe. Et en plus, il a été bon sur tout le match en montrant que c'est un joueur différent. C'est le meilleur joueur de cette équipe et c'est grâce à lui que l'OM a marqué », a déclaré le journaliste de RMC Sport, avant de poursuivre.