OM : La catastrophe est évitée de justesse, Daniel Riolo balance !

Ce mardi soir, l'OM de Pablo Longoria s'est imposé face à l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht. Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de la rencontre, Daniel Riolo a mis en lumière les choix tactiques de Roberto De Zerbi. Dans la foulée, le journaliste français a affirmé que l'OM s'était fait peur lors de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.
Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM a affronté l'Union Saint-Gilloise au Lotto Park d'Anderlecht. Et les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés face aux Belges (2-3).
L'OM a eu chaud contre l'Union Saint-Gilloise
Alors que l'Union Saint-Gilloise est revenu à 3-2 à la 71ème minute de jeu, Daniel Riolo a craint que l'OM finisse par encaisser le but de l'égalisation. Mais finalement, les hommes de Roberto De Zerbi ont su conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final.
«Ça ne va pas tourner à la catastrophe»
« J'étais assez content du 4-3-3 choisi par De Zerbi ce (mardi) soir, avec Weah qui est définitivement un arrière droit, mais dans une défense à 4. L'équipe comme elle était alignée me plaisait (...) Mais mon Dieu, quand la Saint-Gilloise a marqué, je me suis dit : "Ils ne vont quand même pas prendre la marée comme ça, ça ne va pas tourner à la catastrophe ?!" La réaction des Marseillais m'a plu, c'était positif », a déclaré Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir.