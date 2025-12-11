OM : La catastrophe est évitée de justesse, Daniel Riolo balance !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM de Pablo Longoria s'est imposé face à l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht. Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de la rencontre, Daniel Riolo a mis en lumière les choix tactiques de Roberto De Zerbi. Dans la foulée, le journaliste français a affirmé que l'OM s'était fait peur lors de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM a affronté l'Union Saint-Gilloise au Lotto Park d'Anderlecht. Et les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés face aux Belges (2-3).

L'OM a eu chaud contre l'Union Saint-Gilloise Alors que l'Union Saint-Gilloise est revenu à 3-2 à la 71ème minute de jeu, Daniel Riolo a craint que l'OM finisse par encaisser le but de l'égalisation. Mais finalement, les hommes de Roberto De Zerbi ont su conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final.