OM : Clash sur le mercato, la grosse punchline !

Lors de l'été 2024, l'OM a voulu se débarrasser de Chancel Mbemba. Alors que le défenseur congolais est finalement resté à Marseille, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi l'ont mis au placard pendant toute une saison. Transféré librement et gratuitement au LOSC l'été dernier, Chancel Mbemba a affirmé qu'il n'avait pas pu partir plus tôt parce qu'il n'avait pas reçu d'offre.
Arrivé à l'OM lors de l'été 2022, Chancel Mbemba aurait pu changer d'air deux années plus tard. En effet, la direction marseillaise a voulu boucler le transfert de l'international congolais. Alors que Chancel Mbemba est finalement resté à l'OM à l'intersaison 2024, les décideurs olympiens ont décidé de le mettre au placard jusqu'à son départ.
Mbemba revient sur son faux départ de l'OM
En fin de contrat le 30 juin 2025 avec l'OM, Chancel Mbemba a été transféré librement et gratuitement au LOSC. Interrogé sur son été 2024, le défenseur central de 31 ans a expliqué pourquoi il n'avait pas quitté Marseille à ce moment-là.
«On n'est pas en Afrique»
« Si tout le monde n'était pas perdant avec ma saison blanche à l'OM et mon départ pour 0€ au LOSC ? Les vrais supporters connaissent le foot. Je n'ai rien perdu. Marseille cherchait une équipe pour me vendre, mais il faut d'abord parler avec mon avocat, qui est comme mon agent. Tant qu'il n'a rien reçu, comment je peux partir ? On n'est pas en Afrique. On est en Europe, je ne peux pas juste prendre mes bagages et partir. Il faut signer un contrat, négocier un salaire... Dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup souffert. Pour signer un contrat, c'est moi qui donne mon feu vert. J'ai besoin de prendre mon temps. Mais si je reçois rien, je ne peux rien signer. Et je n'avais rien reçu », a confié Chancel Mbemba, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le LOSC.