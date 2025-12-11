OM : Clash sur le mercato, la grosse punchline !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, l'OM a voulu se débarrasser de Chancel Mbemba. Alors que le défenseur congolais est finalement resté à Marseille, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi l'ont mis au placard pendant toute une saison. Transféré librement et gratuitement au LOSC l'été dernier, Chancel Mbemba a affirmé qu'il n'avait pas pu partir plus tôt parce qu'il n'avait pas reçu d'offre.

Arrivé à l'OM lors de l'été 2022, Chancel Mbemba aurait pu changer d'air deux années plus tard. En effet, la direction marseillaise a voulu boucler le transfert de l'international congolais. Alors que Chancel Mbemba est finalement resté à l'OM à l'intersaison 2024, les décideurs olympiens ont décidé de le mettre au placard jusqu'à son départ.

Mbemba revient sur son faux départ de l'OM En fin de contrat le 30 juin 2025 avec l'OM, Chancel Mbemba a été transféré librement et gratuitement au LOSC. Interrogé sur son été 2024, le défenseur central de 31 ans a expliqué pourquoi il n'avait pas quitté Marseille à ce moment-là.