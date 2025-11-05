Laure Boulleau - Giovanni Castaldi : La rupture en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir à l'occasion du choc contre le Bayern Munich, le PSG s'est incliné au Parc des Princes (1-2). Mais surtout, les Parisiens ont encore perdu des joueurs sur blessure. Après Ousmane Dembélé, remplacé en première période, c'est Achraf Hakimi qui est sorti en larmes après un gros tacle de Luis Diaz. Laure Boulleau et Giovanni Castaldi ne sont d'ailleurs pas d'accord sur la gravité de la blessure du Marocain.

C'est un énorme coup dur pour le PSG. Mardi soir, lors du choc contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi est sorti en larmes après avoir subi un très gros tacle de Luis Diaz, expulsé dans la foulée. Touché à la cheville, l'international marocain ne connaît pas encore la nature exacte de sa blessure, mais sa réaction ne laisse pas de place à un grand optimisme.

Laure Boulleau très pessimiste pour Achraf Hakimi... D'ailleurs, sur le plateau du Canal Champions Club après le match, Laure Boulleau ne cachait pas son inquiétude : « C’est nul. Il (Luis Diaz, ndlr) vient de faire une super mi-temps et il vient gâcher dans l’esprit sa mi-temps parfaitement réussie. De ma petite expérience, cela ressemble à une entorse grave de la cheville. Je dirais 6-8 semaines. On ne le reverra pas avant la trêve ». Une longue absence qui priverait Achraf Hakimi de la CAN qui se déroule au Maroc.