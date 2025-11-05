PSG - Barcola : Le clash en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très déçu de la performance de Bradley Barcola avec le PSG mardi soir face au Bayern Munich, Daniel Riolo a une nouvelle fois clashé l'attaquant français en direct sur RMC. L'éditorialiste, qui ne remet pas en cause le potentiel et les qualités de Barcola, affirme néanmoins que son niveau est largement en-dessous de celui de ses concurrents directs sur le front de l'attaque du PSG.

Le PSG s'est incliné mardi soir en Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-2), et Bradley Barcola a été l'une des grandes déceptions de la soirée côté parisien. L'attaquant tricolore n'a jamais réussi à faire la différence en attaque, ce qui relance donc le débat autour de son véritable niveau dans les grandes affiches. Et Daniel Riolo, qui a souvent clashé Barcola par le passé, en a remis une couche sur le numéro 29 du PSG en direct dans l'After Foot sur RMC Sport après le match.

« Il a des limites ce garçon » « Barcola, vous allez encore me faire le coup de la fixette avec Barcola ? Je n’y peux rien, il a des limites ce garçon. Ce n’est pas avec Barcola que tu gagnes la Ligue des Champions. Tu la gagnes avec Kvara qui arrive en janvier, avec Dembélé qui se révèle en 9 et avec Doué qui devient un joueur hors du commun. Ce n’est pas avec Barcola que tu vas au bout. Donc pourquoi Barcola aurait ce statut de c’est toi qui vas jouer à gauche et Kvara tu vas aller à droite ? Je préfère encore Mayulu, Lee, n’importe qui, mais Kvara, tu me le mets à gauche. Sur le plan offensif, Barcola n’est pas assez efficace », lâche Riolo.