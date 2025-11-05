«C'est affreux» : Daniel Riolo annonce un drame au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent sur le plateau de l'After Foot sur RMC pour analyser la défaite du PSG contre le Bayern Munich, Daniel Riolo a notamment commenté la grave blessure d'Achraf Hakimi, qui pourrait manquer la CAN qui se déroulera au Maroc cet hiver. Et le journaliste est très touché par cette situation.

C'est un terrible coup du sort pour Achraf Hakimi. A un mois et demi d'un rendez-vous très important pour lui, à savoir un CAN à domicile, l'international marocain est sorti sur blessure mardi soir lors du choc entre le Bayern Munich et le PSG. Touché à la cheville à la suite d'un tacle absolument pas maitrisé de Luis Diaz, le Parisien a rejoint les vestiaires en larmes. Et alors que la durée de son indisponibilité est encore inconnue, Daniel Riolo ne cache pas sa tristesse pour Achraf Hakimi.

«Ça me fait mal au cœur, mais vraiment mal au cœur pour lui» « Hakimi ? Ça me fait mal au cœur, mais vraiment mal au cœur pour lui. Je pense à la CAN qui est si importante pour lui et son pays. J’ai peur que la blessure soit très grave. Franchement, ça sent pas bon », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.