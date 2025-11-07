PSG - Hakimi : Le Maroc annonce déjà son retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Touché à la cheville lors du choc contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi sera absent plusieurs semaines. Et pourtant, Walid Regragui assure qu'il compte bien sur le joueur du PSG pour disputer la CAN cet hiver. Le sélectionneur du Maroc affirme même qu'il sera retenu quoi qu'il arrive.

Gravement touché à la cheville sur un tacle de Luis Diaz, exclu pour son geste, Achraf Hakimi avait quitté la pelouse du Parc des Princes en larmes, ce qui laissait envisager le pire. Le lendemain de la défaite contre le Bayern Munich, le PSG communiquait d'ailleurs en révélant que « Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines. » Un verdict qui laisse penser que le Marocain pourrait rater la CAN à domicile. Mais Walid Regragui se montre catégorique : Achraf Hakimi sera bien convoqué pour la compétition avec pour objectif qu'il soit disponible pour le match d'ouverture face aux Comores le 21 décembre, soit dans 6 semaines.

Hakimi sera à la CAN, Regragui confirme ! « Je vais être clair sur ma communication, on fera tout pour que Achraf Hakimi soit apte à 100% face aux Comores (en match d’ouverture le 21 décembre, ndlr). Et même s’il ne peut pas, il sera là. Bien sûr qu’il sera présent c’est notre meilleur joueur et le leader », lâche-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.