PSG - Hakimi : Le nom de son remplaçant est annoncé, c'est officiel !

Touché à la cheville lors du choc contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi manquera plusieurs semaines de compétition, à commencer par le deux prochains matches du Maroc. Et pour le remplacer, Walid Regragui a d'ores-et-déjà annoncé que c'est Noussair Mazraoui qui prendra sa place dans le couloir droit de la défense des Lions de l'Atlas.

Sorti en larmes après le tacle de Luis Diaz lors du choc contre le Bayern Munich, « Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines », comme l'a révélé le PSG par le biais d'un communiqué. Par conséquent, le club de la capitale devra trouver une solution pour remplacer son latéral droit, tout comme le Maroc. Mais Walid Regragui tient d'ores et déjà le remplaçant d'Hakimi.

Le remplaçant d'Hakimi est annoncé par Regragui « Il est vrai que nous sommes tristes de l’absence d’Achraf, sachant que nous avons joué quatre matches sans Hakimi, mais son poste est important en équipe nationale. Par conséquent, Noussair Mazraoui remplacera Achraf sur le côté droit, et j’ai confiance en Noussair car il joue le même rôle qu’Hakimi », lâche-t-il en conférence de presse.