Luis Enrique au PSG : La vidéo qui a tout fait basculer !

Fabian Ruiz et Luis Enrique se sont fréquentés avant que le technicien espagnol hérite de l'effectif du PSG à l'été 2023. En effet, les deux hommes ont travaillé ensemble avec La Roja. Mais c'est bien à compter de leur collaboration au Paris Saint-Germain que Ruiz est entré dans une autre dimension, de son propre aveu. Et ce, grâce à un montage vidéo.
L'espace d'une saison, Fabian Ruiz a pu s'acclimater à sa nouvelle vie parisienne après son transfert du Napoli vers le PSG à l'été 2022. Un an plus tard, son compatriote espagnol Luis Enrique qui a été son coach en sélection nationale débarquait à son tour au Campus PSG et devenait ainsi son entraîneur au Paris Saint-Germain.
«Quand il est arrivé, on se connaissait bien»
Deux saisons se sont écoulées depuis, le PSG a signé le triplé national à chaque fois avec une élimination en demi-finales de Ligue des champions en 2024 puis un sacre lors de la dernière édition : le premier de l'histoire du Paris Saint-Germain en C1. Et ce, grâce à une compréhension totale de l'entraîneur envers son vestiaire. « Luis Enrique comprend parfaitement les joueurs. Quand il est arrivé, on se connaissait bien car il avait été mon sélectionneur en équipe d'Espagne ». a assuré Fabian Ruiz en marge d'une interview avec Ligue 1+.
«A partir de ce moment-là, j'ai beaucoup progressé»
Ce vendredi, à la mi-temps de Paris FC - Stade Rennais, le diffuseur du championnat de France a montré un extrait de l'entrevue accordée à Ligue 1+ par le milieu de terrain du PSG qui sera diffusée dans son intégralité dimanche avant OL - PSG. Selon Fabian Ruiz, Luis Enrique lui a montré une compilation vidéo qui a changé sa vie de footballeur. « Et là, il est venu me montrer un montage avec des actions à améliorer. A partir de ce moment-là, j'ai beaucoup progressé ».