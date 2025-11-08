Luis Enrique au PSG : La vidéo qui a tout fait basculer !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Fabian Ruiz et Luis Enrique se sont fréquentés avant que le technicien espagnol hérite de l'effectif du PSG à l'été 2023. En effet, les deux hommes ont travaillé ensemble avec La Roja. Mais c'est bien à compter de leur collaboration au Paris Saint-Germain que Ruiz est entré dans une autre dimension, de son propre aveu. Et ce, grâce à un montage vidéo.

L'espace d'une saison, Fabian Ruiz a pu s'acclimater à sa nouvelle vie parisienne après son transfert du Napoli vers le PSG à l'été 2022. Un an plus tard, son compatriote espagnol Luis Enrique qui a été son coach en sélection nationale débarquait à son tour au Campus PSG et devenait ainsi son entraîneur au Paris Saint-Germain.

«Quand il est arrivé, on se connaissait bien» Deux saisons se sont écoulées depuis, le PSG a signé le triplé national à chaque fois avec une élimination en demi-finales de Ligue des champions en 2024 puis un sacre lors de la dernière édition : le premier de l'histoire du Paris Saint-Germain en C1. Et ce, grâce à une compréhension totale de l'entraîneur envers son vestiaire. « Luis Enrique comprend parfaitement les joueurs. Quand il est arrivé, on se connaissait bien car il avait été mon sélectionneur en équipe d'Espagne ». a assuré Fabian Ruiz en marge d'une interview avec Ligue 1+.