Nuno Mendes : Le PSG a choisi son remplaçant !

C'était passé inaperçu mardi soir, mais en plus d'Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, le PSG a perdu Nuno Mendes sur blessure. L'international portugais souffre d'une entorse au genou qui va le priver de compétition pendant quelques semaines. Et pour le remplacer, c'est Lucas Hernandez qui devrait assurer l'intérim.
Mercredi, au lendemain de la défaite contre le Bayern Munich, la communication du PSG sur les blessures d'Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé était très attendue. Mais dans son point médical, le club parisien a ajouté un troisième nom à la surprise générale : « Nuno Mendes souffre d’une entorse du genou gauche. Il restera en soins ces prochaines semaines ».
Lucas Hernandez, remplaçant attitré de Nuno Mendes
Par conséquent, le PSG va également devoir trouver une solution pour combler l'absence de Nuno Mendes. Dans cette optique, contrairement au poste de latéral droit, le club de la capitale possède une vraie option pour remplacer le Portugais, à savoir Lucas Hernandez, qui devrait être titulaire dimanche soir contre l'OL.
«Il a un profil plus défensif»
Une tendance confirmée par le PSG. Une source au sein du club a été contactée par L'EQUIPE afin d'analyser la différence entre l'apport de Nuno Mendes et celui de Lucas Hernandez : « La puissance de Nuno va nous manquer, c'est sûr. Les courses d'Achraf aussi. Quand Lucas (Hernandez) joue au poste de Nuno Mendes, il peut donner l'impression qu'on joue à trois centraux. Il a un profil plus défensif. La difficulté, c'est qu'on affronte souvent des blocs bas et qu'il nous manque aussi du monde devant dans les un-contre-un. Ça va nous obliger à trouver d'autres variables de jeu avec des joueurs qui possèdent d'autres caractéristiques ».