Nuno Mendes : Le PSG a choisi son remplaçant !

C'était passé inaperçu mardi soir, mais en plus d'Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, le PSG a perdu Nuno Mendes sur blessure. L'international portugais souffre d'une entorse au genou qui va le priver de compétition pendant quelques semaines. Et pour le remplacer, c'est Lucas Hernandez qui devrait assurer l'intérim.

Mercredi, au lendemain de la défaite contre le Bayern Munich, la communication du PSG sur les blessures d'Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé était très attendue. Mais dans son point médical, le club parisien a ajouté un troisième nom à la surprise générale : « Nuno Mendes souffre d’une entorse du genou gauche. Il restera en soins ces prochaines semaines ».

Lucas Hernandez, remplaçant attitré de Nuno Mendes Par conséquent, le PSG va également devoir trouver une solution pour combler l'absence de Nuno Mendes. Dans cette optique, contrairement au poste de latéral droit, le club de la capitale possède une vraie option pour remplacer le Portugais, à savoir Lucas Hernandez, qui devrait être titulaire dimanche soir contre l'OL.