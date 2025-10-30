PSG - Départ de Nuno Mendes : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme le meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes a pourtant sérieusement envisagé de quitter le PSG il y a quelques mois. Et pour cause, alors que les négociations pour sa prolongation de contrat se compliquaient, l'international portugais, frustré, avait ouvert la porte à un départ.

Il y a quelques mois, le PSG officialisait les prolongations de contrat de trois joueurs majeurs à savoir Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Et alors que les discussions avaient été très fluides avec les deux premiers cités, ce fut bien plus compliqué pour Nuno Mendes. Et pour cause, le latéral portugais possédait un salaire très éloigné de son statut et les premières offres du PSG ont été loin de le convaincre. A tel point que le journaliste de RMC Fabrice Hawkins confirme que Nuno Mendes a envisagé un départ du PSG.

Nuno Mendes a pensé à quitter le PSG ! « Pour Nuno Mendes, cela a créé beaucoup de frustration parce que quand on est comme lui un joueur important qui fait partie du onze titulaire et qu'on gagne moins qu'un Titi Parisien ou qu'un joueur qui ne joue quasiment jamais, forcement, ça fait mal à l'égo, et dans un vestiaire ça compte », lâche-t-il sur la chaîne YouTube d'Aliotalk, avant d'en rajouter une couche.