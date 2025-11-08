Le PSG accueille déjà le remplaçant d'Achraf Hakimi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du choc contre le Bayern Munich, le PSG a perdu Achraf Hakimi qui sera absent plusieurs semaines et son indisponibilité commence dès ce dimanche soir avec le déplacement à Lyon. Luis Enrique va donc devoir réfléchir à la façon dont il va remplacer le Marocain. Et le jeune David Boly pourrait bien avoir son mot à dire.

Mercredi, par le biais d'un communiqué, le PSG a annoncé le verdict pour Achraf Hakimi, sèchement taclé par Luis Diaz lors du choc contre le Bayern Munich. « Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines », expliquait le club parisien qui sera donc privé de son joueur jusqu'à la fin de l'année.

David Boly présent à l'entraînement Le PSG va donc devoir trouver une solution pour occuper le poste de latéral droit, et depuis plusieurs semaines, le nom d'un jeune parisien revient avec insistance à savoir David Boly. Du haut de ses 16 ans, il est présenté comme l'un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG. Et selon les informations du Parisien, David Boly était justement présent à l'entraînement avec les professionnels vendredi.