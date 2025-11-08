PSG : Luis Enrique annonce un grand renfort à Paris !

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement à Lyon pour affronter l'OL, Luis Enrique a fait le point sur l'état de ses troupes. Et l'entraîneur du PSG se réjouit notamment de pouvoir s'appuyer sur Warren Zaïre-Emery, de retour à un très bon niveau après un début de saison compliqué.
Auteur d'un début de saison très compliqué au PSG, au point de retrouver l'équipe de France Espoirs, Warren Zaïre-Emery revient très fort depuis quelques semaines. A tel point que Didier Deschamps a décidé de le faire revenir en Bleus. Un retour en force qui réjouit Luis Enrique.
Luis Enrique s'enflamme pour Zaïre-Emery
« Il a été important pour l'équipe et pour moi. Il est un joueur très différent, parce qu'il montre sa qualité tout le temps, peu importe son niveau de confiance. Il est très mature, il est prêt tout le temps, c'est un bonheur de travailler avec lui », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse.
«Il est un leader par l'exemple»
Luis Enrique se réjouit notamment du rôle de leader de Warren Zaïre-Emery, exemplaire au quotidien : « Il est un leader par l'exemple, il montre comment un joueur doit se comporter même quand il manque un peu de confiance. Il a été et est toujours exemplaire ».