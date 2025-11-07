PSG : Zaïre-Emery retourne dans son ancienne équipe, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison très compliqué, Warren Zaïre-Emery redresse la barre depuis quelques semaines avec le PSG. Au point d'avoir été rappelé par Didier Deschamps. Après un passage chez les Espoirs, le milieu de terrain parisien fait donc son grand retour en équipe de France qui affrontera l'Ukraine et l'Azerbaïdjan la semaine prochaine.

Compte tenu de son début de saison délicat avec le PSG, Warren Zaïre-Emery n'avait pas été retenu par Didier Deschamps lors des deux premiers rassemblements de la saison. En octobre, le Titi Parisien avait même été rétrogradé avec les Espoirs. Cependant, Zaïre-Emery monte clairement en puissance depuis quelques semaines, et cette fois-ci, il est bien dans la liste de l'équipe de France pour affronter l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. Didier Deschamps justifie son choix.

Zaïre-Emery retrouve les Bleus « Je ne me suis pas entretenu avec lui, je l'ai vu quand il était avec les Espoirs (en octobre). C'est un joueur qui a fait partie de beaucoup de rassemblements. A partir du moment où il voyait ça d'une bonne chose de rejouer avec les Espoirs... depuis il a rejoué avec son club, à un bon niveau. Je sais que l'attente de Warren c'est d'être avec nous », explique dans un premier temps le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.