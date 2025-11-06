PSG : Il reçoit un coup de fil et quitte Paris, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Ibrahim Mbaye a choisi de représenter le Sénégal après avoir grandi dans les équipes de jeunes en France. L'ailier du PSG a même été convoqué par Pape Thiaw pour affronter le Brésil et le Kenya la semaine prochaine. Le sélectionneur des Lions de la Teranga ne cache d'ailleurs pas sa joie de pouvoir compter sur le Titi Parisien.

Bien qu'il faisait régulièrement partie des sélections de jeunes avec l'équipe de France, Ibrahim Mbaye a décidé de représenter le Sénégal avec les A. L'ailier du PSG a même été convoqué pour la première avec les Lions de la Teranga et pourrait connaître sa première sélection contre le Brésil le 15 novembre ou trois jours plus tard face au Kenya. Face aux médias, Pape Thiaw a révélé la façon dont il avait convaincu Ibrahim Mbaye.

Le Sénégal jubile pour Mbaye « J’ai réussi à convaincre sa famille. Au Sénégal, pour nos valeurs, c’est important les parents, donc il fallait les rencontrer », lâche le sélectionneur du Sénégal en conférence de presse après avoir dévoilé sa liste, avant de poursuivre.