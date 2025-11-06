PSG : Il reçoit un coup de fil et quitte Paris, c'est officiel !

C'est désormais officiel, Ibrahim Mbaye a choisi de représenter le Sénégal après avoir grandi dans les équipes de jeunes en France. L'ailier du PSG a même été convoqué par Pape Thiaw pour affronter le Brésil et le Kenya la semaine prochaine. Le sélectionneur des Lions de la Teranga ne cache d'ailleurs pas sa joie de pouvoir compter sur le Titi Parisien.
Bien qu'il faisait régulièrement partie des sélections de jeunes avec l'équipe de France, Ibrahim Mbaye a décidé de représenter le Sénégal avec les A. L'ailier du PSG a même été convoqué pour la première avec les Lions de la Teranga et pourrait connaître sa première sélection contre le Brésil le 15 novembre ou trois jours plus tard face au Kenya. Face aux médias, Pape Thiaw a révélé la façon dont il avait convaincu Ibrahim Mbaye.
Le Sénégal jubile pour Mbaye
« J’ai réussi à convaincre sa famille. Au Sénégal, pour nos valeurs, c’est important les parents, donc il fallait les rencontrer », lâche le sélectionneur du Sénégal en conférence de presse après avoir dévoilé sa liste, avant de poursuivre.
«J’ai réussi à convaincre sa famille»
« On a rencontré aussi le joueur pour lui présenter le projet. Quand c’est le choix du cœur, c’est plus facile de convaincre un joueur. Ibrahim a voulu jouer pour le Sénégal. Quand je suis allé le voir, il m’a montré qu’il voulait être là. On sait ce qu’il peut nous apporter », ajoute Pape Thiaw.