Dembélé - PSG : Deschamps annonce la fin !

Le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé s'est blessé lors du choc entre la France et l'Ukraine. Ce qui a provoqué une guerre entre le camp tricolore et le PSG. Alors qu'Ousmane Dembélé est forfait pour le prochain rassemblement des Bleus, Didier Deschamps a refusé de remettre de l'huile sur le feu.
Sorti sur blessure lors du déplacement du PSG à Toulouse (le 30 aout), Ousmane Dembélé est entré en jeu contre l'Ukraine quelques jours plus tard (5 septembre). Toutefois, l'attaquant de 28 ans a rechuté. Ce qui a provoqué un clash entre l'équipe de France et le PSG.
Dembélé - PSG : Deschamps dit stop à la polémique
Après la victoire du PSG face à l'OGC Nice (1-0, le 1er novembre), Ousmane Dembélé s'est plaint de nouvelles douleurs aux ischio-jambiers. Malgré tout, Luis Enrique l'a titularisé contre le Bayern trois jours plus tard. Et le numéro 10 du PSG a dû sortir sur blessure, étant touché au mollet.
«Ne comptez pas sur moi pour rajouter une pièce»
Alors qu'Ousmane Dembélé est forfait pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps a refusé de relancer la polémique avec le PSG. « Je suis surtout triste pour Ous. Sur la saison dernière, il avait été épargné et là il enchaîne plusieurs blessures. Ne pas l'avoir avec nous, ce n'est pas une bonne chose. Mais ne comptez pas sur moi pour rajouter une pièce (dans la machine avec le PSG). Je ne suis pas dans la polémique. On a un point commun : son absence ne fait pas les affaires du PSG ni les nôtres. J'espère qu'il se rétablira vite », a confié le sélectionneur des Bleus, présent en conférence de presse ce jeudi après-midi.