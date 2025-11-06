Dembélé - PSG : Deschamps annonce la fin !

Amadou Diawara

Le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé s'est blessé lors du choc entre la France et l'Ukraine. Ce qui a provoqué une guerre entre le camp tricolore et le PSG. Alors qu'Ousmane Dembélé est forfait pour le prochain rassemblement des Bleus, Didier Deschamps a refusé de remettre de l'huile sur le feu.

Sorti sur blessure lors du déplacement du PSG à Toulouse (le 30 aout), Ousmane Dembélé est entré en jeu contre l'Ukraine quelques jours plus tard (5 septembre). Toutefois, l'attaquant de 28 ans a rechuté. Ce qui a provoqué un clash entre l'équipe de France et le PSG.

Dembélé - PSG : Deschamps dit stop à la polémique Après la victoire du PSG face à l'OGC Nice (1-0, le 1er novembre), Ousmane Dembélé s'est plaint de nouvelles douleurs aux ischio-jambiers. Malgré tout, Luis Enrique l'a titularisé contre le Bayern trois jours plus tard. Et le numéro 10 du PSG a dû sortir sur blessure, étant touché au mollet.