C'est la catastrophe, le PSG doit enflammer le mercato ?

Depuis le début de cette saison, le PSG est frappé par une malédiction. En effet, la quasi-totalité des joueurs de l'effectif parisien se sont blessés au moins une fois ces derniers mois. D'après vous, Luis Campos doit-il mettre le feu au mercato hivernal pour que Luis Enrique puisse remplir ses objectifs ? C'est le moment de voter !
Epargné par les blessures en 2024-2025, le PSG a réalisé un quadruplé historique en remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Toutefois, le club de la capitale n'est pas aussi verni cette saison, bien au contraire.
Depuis le lancement de cet exercice 2025-2026, Luis Enrique voit tous ses meilleurs soldats tomber un à un à cause de blessures. D'ailleurs, certains joueurs du PSG ont déjà eu plusieurs pépins physiques ces derniers mois.
Pour pallier les nombreuses absences, Luis Enrique n'a pas hésité à faire confiance aux jeunes joueurs issus du centre de formation du PSG. Et si l'infirmerie du club continue de se remplir, le coach espagnol refuse de paniquer, affirmant qu'il n'y a aucune urgence sur le mercato. « Des recrues sont-elles attendues cet hiver ? On est tout le temps ouvert sur le mercato, mais il n'y a pas d'urgence, pas de préoccupation. On regarde les choses positives et négatives. Il n'y a pas de problème en ce moment. Il y a des blessures, mais comme dans tous les clubs. On fait confiance aux joueurs de l'équipe », a affirmé Luis Enrique en conférence de presse ce samedi après-midi.
D'après vous, le PSG a-t-il raison d'être serein avec son effectif actuel ? Ou doit-il absolument mettre le feu au mercato cet hiver ? A vos votes !