C'est la catastrophe, le PSG doit enflammer le mercato ?

Depuis le début de cette saison, le PSG est frappé par une malédiction. En effet, la quasi-totalité des joueurs de l'effectif parisien se sont blessés au moins une fois ces derniers mois. D'après vous, Luis Campos doit-il mettre le feu au mercato hivernal pour que Luis Enrique puisse remplir ses objectifs ? C'est le moment de voter !

Epargné par les blessures en 2024-2025, le PSG a réalisé un quadruplé historique en remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions . Toutefois, le club de la capitale n'est pas aussi verni cette saison, bien au contraire.

Depuis le lancement de cet exercice 2025-2026, Luis Enrique voit tous ses meilleurs soldats tomber un à un à cause de blessures. D'ailleurs, certains joueurs du PSG ont déjà eu plusieurs pépins physiques ces derniers mois.

Pour pallier les nombreuses absences, Luis Enrique n'a pas hésité à faire confiance aux jeunes joueurs issus du centre de formation du PSG. Et si l'infirmerie du club continue de se remplir, le coach espagnol refuse de paniquer, affirmant qu'il n'y a aucune urgence sur le mercato. « Des recrues sont-elles attendues cet hiver ? On est tout le temps ouvert sur le mercato, mais il n'y a pas d'urgence, pas de préoccupation. On regarde les choses positives et négatives. Il n'y a pas de problème en ce moment. Il y a des blessures, mais comme dans tous les clubs. On fait confiance aux joueurs de l'équipe », a affirmé Luis Enrique en conférence de presse ce samedi après-midi.

D'après vous, le PSG a-t-il raison d'être serein avec son effectif actuel ? Ou doit-il absolument mettre le feu au mercato cet hiver ? A vos votes !