Un «sorcier» au PSG, l’amusante anecdote !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au PSG, Gonçalo Ramos est un attaquant redoutable dans la surface. Des qualités que le Portugais a montré pour la première fois du côté du Benfica. Avec le club lisboète, le buteur a souvent prouvé qu’il pouvait se trouver au bon endroit au bon moment. C’est ainsi que Ramos a hérité d’un surnom particulier.

Décevant quand il débute comme titulaire avec le PSG, Gonçalo Ramos est en revanche redoutable quand il s’agit d’être décisif en rentrant en jeu. En effet, au cours des derniers mois, le Portugais s’est imposé comme un incroyable supersub. A chaque entrée en jeu, Ramos réussit à faire la différence, se trouvant très souvent au bon endroit au bon moment.

« C’est une plaisanterie mais c’était vrai » Cela fait maintenant quelques années que Gonçalo Ramos réussit à téléguider le ballon à lui. On en a d’ailleurs ironisé quand le Portugais était au Benfica. En effet, pour RMC, Renato Paiva, ancien entraîneur de l’attaquant du PSG à Lisbonne, a confié : « Les collègues, c’est une plaisanterie mais c’était vrai, les collègues appelaient Gonçalo 'le Sorcier'. C’était comme un sorcier parce que le ballon allait toujours vers Gonçalo. Gonçalo était là et le ballon arrivait vers lui. Il était un peu comme un magicien ».