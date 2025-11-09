Luis Enrique : Le nouveau coup de génie au PSG !

Pierrick Levallet

Au PSG, Fabian Ruiz a fini par devenir un rouage essentiel de l’effectif de Luis Enrique. Il faut dire que le milieu de terrain de 29 ans s’est mué en fin tacticien chez les Rouge-et-Bleu. L’international espagnol estimerait d’ailleurs avoir franchi un palier dans ce domaine grâce à l’entraîneur parisien.

Il a mis un peu de temps, mais Fabian Ruiz a fini par devenir un joueur important au PSG. L’international espagnol est même considéré comme un rouage essentiel chez les Rouge-et-Bleu. Son absence s’est d’ailleurs faite sentir pendant sa blessure. Si le milieu de terrain de 29 ans a pris une telle ampleur au PSG, c’est en partie grâce à Luis Enrique.

Fabian Ruiz, fin tacticien au PSG ? Comme le rapporte L’Equipe, Fabian Ruiz s’est mué en fin tacticien. Avec le staff ou même en privé, le joueur du PSG met l’accent sur cet aspect ces derniers temps. Avant les rencontres, il dévorerait les informations fournies à travers des vidéos. Et après les matchs, le milieu de terrain analyserait ses erreurs, ce qu’il a bien fait et moins bien réalisé.