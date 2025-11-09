Renfort au PSG : La grande annonce en privé !

Pierrick Levallet

Tout juste revenu de blessure, Fabian Ruiz va avoir l’occasion de reprendre un peu de rythme ce dimanche contre l’OL. Le milieu de terrain espagnol ne s’était pas vraiment montré à son avantage lors de la défaite du PSG contre le Bayern Munich mardi dernier (1-2). Mais au sein du club de la capitale, on continue de croire en le joueur de 29 ans.

Fabian Ruiz va pouvoir prendre un peu plus de rythme ce dimanche à l’occasion du déplacement du PSG sur la pelouse de l’OL. Tout juste revenu de blessure, l’international espagnol avait fêté son retour contre le Bayern Munich mardi dernier (défaite 1-2). Et le milieu de terrain de 29 ans ne s’était pas vraiment montré à son avantage, circonstances obligent.

Le PSG compte encore sur Fabian Ruiz après son retour de blessure Au PSG, on continue néanmoins de croire en lui. Au sein du club, on admettrait que Fabian Ruiz n’est pas encore dans une forme optimale comme le rapporte L’Equipe. L’ancien de Naples aurait besoin de temps pour retrouver des sensations et apporter de nouveau sa patte. Chez les Rouge-et-Bleu, on estime toutefois qu’il reste un rouage essentiel de l’effectif de Luis Enrique.